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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول في حركة "حماس" بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول في حركة "حماس" بغزة
قصف إسرائيلي على منطقة بغزةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
13 يوليو 2024، 1:00 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اغتيال مسؤول في حركة "حماس" بقطاع غزة. وأوضح الجيش في منشور على حسابه في "إكس" بعنوان: "عامل مزيف في مؤسسة مساعدات إنسانية نهارًا، وإرهابي في الليل"، أن العملية استهدفت حسام منصور، قائد فصيل في قوى الأمن الداخلي التابعة لحماس.

وذكر المنشور أن منصور كان مديرًا في مؤسسة خيرية تحول الأموال للتنظيمات الإرهابية تحت غطاء الأعمال الإنسانية. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام تابعة لحماس أن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل منصور، والتي استهدفت مركزًا لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة أشخاص آخرين.

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وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة يوم الجمعة بأن فرق الإنقاذ انتشلت نحو 60 جثة لفلسطينيين قتلوا خلال الأسبوع الماضي في حي تل الهوى وأطراف حي الصبرة في مدينة غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار سكان وفرق إنقاذ إلى تمركز قناصة ودبابات إسرائيلية في أراض مرتفعة ببعض المواقع رغم انسحاب الدبابات من بعض المناطق، محذرين الأهالي من محاولة العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على طائرات مسيرة وأسلحة أخرى داخل ما وصفه بـ"مجمع قتالي" لحماس في المقر السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة. وأكد الجيش أنه أجلَى المدنيين من المنطقة قبل شن الهجوم.

حرب غزةحركة حماسالجيش الإسرائيلي

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