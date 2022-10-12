لبنان يعلن بدء إعادة السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات.

وقال عون في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الوطنية الرسمية، إنه ابتداء "من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات".

وأضاف "الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".

وكان الرئيس اللبناني يتحدث لوفد نقابي في قصر بعبدا، عن نجاح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عندما تطرق لعودة السوريين.

ولفت إلى "أهمية الاتفاقية التي أنجزت في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأكد أن "الاتفاقية ستمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز؛ ما سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها، إلا أنه يتبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي".

وأشار إلى أن "الوضع في لبنان تراجع كثيرًا، بعدما سقط البلد في هاوية نتيجة أعمال وتصرفات أوصلته إلى ما هو عليه اليوم وليس صدفة".

وتابع "المساعدات التي صرفت للبنان من خلال باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 لم تنفع، لسبب أساسي يكمن في عدم تغيير طريقة الحكم، وفي الهدر الذي شابَ عمل المؤسسات والإدارات".

وأكد عون، غير مرة، "استحالة" الاستمرار في استقبال العدد الضخم من السوريين.

ويوجد أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، وتعاني البلاد من انهيار اقتصادي، منذ 3 سنوات.