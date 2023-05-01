الجيش السوداني: "الدعم السريع" خسر نصف قدراته القتالية
قال الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إنه أفقد قوات "الدعم السريع" ما بين 45 - 55% من قدراتها القتالية خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكر بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن "العدو حشد في العاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم الـ15 من نيسان/أبريل، قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة، تضمنت 27135 مقاتلًا و39490 مستجدًّا و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و 171 عربة بوكس دبل كاب مسلحة بالمدافع الرشاشة".
وأضاف: "تمكنت قواتنا خلال 15 يوم قتال، من تخفيض 45 - 55% من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة".
وتابع الجيش السوداني في بيانه أنه: "تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن 2 شاحنة كبيرة و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".
وأكمل: "رصدُنا لتحركات العدو يؤكد استمرار محاولاته لتعزيز موقفه على الأرض وقواتنا مستمرة في التصدي بقوة لهذه التحركات".
وأدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إلى ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية يوم السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.