الجيش السوداني: "الدعم السريع" خسر نصف قدراته القتالية

وأضاف: "تمكنت قواتنا خلال 15 يوم قتال، من تخفيض 45 - 55% ‎من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة".

وتابع الجيش السوداني في بيانه أنه: "تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن 2 شاحنة كبيرة و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".

وأكمل: "رصدُنا لتحركات العدو يؤكد استمرار محاولاته لتعزيز موقفه على الأرض وقواتنا مستمرة في التصدي بقوة لهذه التحركات".

وأدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إلى ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السودانية يوم السبت، في حصيلة يرجح أن تكون أعلى.