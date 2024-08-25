أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، بأنه تم إلغاء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، التي كانت مقررة اليوم، وذلك على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله" اللبناني.

بالتزامن مع ذلك، تعقد الحكومة الأمنية المصغرة "الكابينيت" اجتماعاً طارئاً بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لبحث الرد على "حزب الله" في حال توسيع عملياته ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو إنه تم رصد استعداد "حزب الله" لمهاجمة إسرائيل، وتم توجيه الجيش الإسرائيلي للرد بضربة استباقية لإزالة التهديدات، حيث تم تدمير آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وتهديدات أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في نهاية تقييم الوضع تقرر صباح اليوم تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية، وتقرر فرض قيود جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومنطقة تل أبيب الكبرى.