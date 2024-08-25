قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخران بجروح الأحد، وفق ما أحصت وزارة الصحة، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أعقبت شنّ ميليشيا "حزب الله" هجوماً واسعاً بالمسيّرات والصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأحصت وزارة الصحة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، مقتل شخص جراء "غارة إسرائيلية استهدفت "سيارة في بلدة الخيام".

ونعت حركة أمل الحليفة لميليشيا "حزب الله" أحد عناصرها من بلدة الخيام، مشيرة إلى أنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب"، وفق وصف البيان.

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بأن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري أدى إلى استشهاد شخصين"، لم يتضح إذا كانا مدنيين أم مقاتلين.

وأصيب شخصان آخران بجروح، وفق الوزارة، أحدهما "لبناني جروحه طفيفه" وآخر "سوري جروحه متوسطة" جراء ضربات طالت مناطق أخرى.

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وأعلنت ميليشيا حزب الله صباح الأحد شنّ هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من "320 صاروخا" على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار الرد على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في 30 تموز/يوليو.

وجاء ذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من الحزب المدعوم من طهران.