أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد أن رصد استعدادات لـ"حزب الله" لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، بحسب "فرانس برس".

وكتب الجيش الإسرائيلي في رسالة باللغة العربية إلى سكان جنوب لبنان جاء فيها "نرصد استعدادات حزب الله لشن هجمات واسعة النطاق ضد الأراضي الإسرائيلية".

وحضت الرسالة "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

كما طالب سكان المناطق الحدودية مع لبنان بالاستعداد لرد من حزب الله، كما طالبهم بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

من جهتها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إغلاق مطار بن غوريون أمام الهبوط والإقلاع "في ضوء الأوضاع الأمنية".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني.

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ويخشى المجتمع الدولي تصعيدا عسكريا إقليميا أكبر بعد توعّد إيران وميليشيا حزب الله بالردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران والمنسوب إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة إسرائيلية.

وأعلن حزب الله الذي يتبادل القصف بشكل شبه يومي مع الجيش الإسرائيلي على الحدود منذ أن فتح "جبهة إسناد" في بداية الحرب في غزة، مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات السبت على القوات والمواقع الإسرائيلية، خصوصا بطائرات مسيّرة متفجرة.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية السبت بحصول غارات إسرائيلية على جنوب