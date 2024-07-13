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العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: حماس توفر الذرائع لإسرائيل لتستمر في الحرب

الرئاسة الفلسطينية: حماس توفر الذرائع لإسرائيل لتستمر في الحرب
مقر الرئاسة الفلسطينيةالمصدر: متداولة
محمد أحمد
محمد أحمد
13 يوليو 2024، 6:02 م

 

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، حركة حماس بتوفير الذرائع لإسرائيل في استمرار الحرب على قطاع غزة، داعية الحركة "لتغليب المصالح الوطنية"، وذلك عقب مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في قصف قالت إسرائيل إنه يستهدف قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إنها "تدين هذه المذبحة، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وكذلك الإدارة الأمريكية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه"، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في البيان أن "حماس بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريك في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".

ودعت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس إلى "تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني".

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وتابعت أن "إسرائيل تستفيد من أية ذريعة تجدها لتبرير ما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحجة أنها تدافع عن نفسها، ما يجعل أية جهة تقدم الذرائع لها شريكاً في تحمل المسؤولية عما يلحق بشعبنا من مآس ونكبات على يد قوات الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 71 فلسطينياً وإصابة نحو 300 آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وقالت إسرائيل إن القصف استهدف محمد الضيف، والمسؤول العسكري البارز في الجناح العسكري لحماس رافع سلامة، لكنها لم تؤكد مقتلهما حتى اللحظة.

ونفت حماس أن يكون أي من قادتها في موقع القصف الإسرائيلي، واعتبرت حديث إسرائيل عن استهداف قادة من الحركة "تغطية للمجازر المستمرة" بحق الفلسطينيين.

الرئاسة الفلسطينية

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