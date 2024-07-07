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العالم العربي

نتنياهو: أي اتفاق يجب أن يتيح لإسرائيل استمرار القتال

نتنياهو: أي اتفاق يجب أن يتيح لإسرائيل استمرار القتال
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 5:44 م

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

وكان نتنياهو قد ذكر أن المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع لكنه لم يقدم أي جدول زمني مفصل.

وتخلت حماس عن مطلب رئيس بأن تلتزم إسرائيل أولًا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع اتفاق. وقال مصدر من حماس لرويترز أمس السبت مشترطًا عدم الكشف عن هويته؛ نظرًا لسرية المحادثات، إن الحركة ستسمح بدلًا من ذلك بتحقيق هذا الهدف من خلال مفاوضات في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

 

حرب غزة

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