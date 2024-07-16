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العالم العربي

حرب غزة تعطل عدداً "كبيراً" من الدبابات الإسرائيلية

حرب غزة تعطل عدداً "كبيراً" من الدبابات الإسرائيلية
دبابة إسرائيلية في قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 8:05 ص

كشف تقرير لقناة "آي 24" الإسرائيلية عن خروج عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية من الخدمة بسبب حرب غزة.

وذكر التقرير أن العديد من الدبابات تضررت خلال الحرب، ما دعا إلى تأجيل تدريبات إسرائيلية كانت مقررة على المدرعات حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي أوضح، في رد على التماس تم تقديمه للمحكمة العليا في إسرائيل بخصوص خدمة النساء في المواقع القتالية، أنه لا يمكن فتح وحدات مدرعات نسائية، بسبب هذه الخسائر في الآليات.

وقال الجيش الإسرائيلي في رده إنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات في الوقت الحالي، بسبب "عواقب الحرب"، والافتقار إلى الدبابات التي تسمح له بتدريب النساء المقاتلات عليها، على خلفية الحرب في غزة.

وحول تأجيل التدريبات، قالت القناة إنه تبين لقائد الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي  هاليفي عدم إمكانية إجرائها في موعدها "نظرا للوضع الأمني غير العادي وتداعيات الحرب".

وبحسب القناة، أكد الجيش الإسرائيلي أن العديد من الدبابات تضررت وتم إخراجها من الخدمة حاليًا، ولا تُسْتَخْدَم للقتال أو التدريب، وأنه من غير المتوقع أيضًا أن تقدم إسرائيل دبابات جديدة في المستقبل القريب.

وقال الجيش الإسرائيلي "هذا يعني أن كمية الدبابات المتوفرة حاليا في سلاح المدرعات ليست كافية، سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التدريبات".

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