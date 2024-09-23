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على وقع القصف.. "مصر للطيران" تلغي رحلاتها من وإلى بيروت

على وقع القصف.. "مصر للطيران" تلغي رحلاتها من وإلى بيروت
طائرات "مصر للطيران" في مطار القاهرةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 سبتمبر 2024، 11:09 م

أعلنت شركة "مصر للطيران" إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، بدءًا من اليوم الثلاثاء، نظرًا إلى الأحداث التي يشهدها لبنان، وفق وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن شركة "مصر للطيران" قررت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت بدءًا من الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت "مصر للطيران"، في بيان، أنها قررت إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت الثلاثاء، بما في ذلك الرحلة رقم MS713 المقرر إقلاعها في تمام الساعة 5 صباحًا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها في تمام الساعة 9:15 صباحًا، إلى حين استقرار الأوضاع في لبنان.

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ويأتي ذلك، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، مهاجمة 1100 هدف في لبنان، أدت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 492 قتيلًا، وأكثر من 1645 مصابًا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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