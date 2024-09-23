بوريل محذرا من خطورة الوضع في لبنان: "نحن على شفا حرب شاملة"

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، من أنّ النزاع المستعر بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل "أستطيع أن أقول إنّنا تقريبا على شفا حرب شاملة".

وأضاف بوريل متحدثا للصحفيين "إن لم يكن هذا الموقف هو حرب، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه".

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وفي سياق آخر، قال بوريل، إن مجموعة السبع ستُجري محادثات بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

وتابع بوريل، بات من الواضح أن روسيا تتلقى أسلحة جديدة وخاصة الصواريخ من إيران، لكن "ينبغي الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران".