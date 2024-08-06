أكد محللون سياسيون أن حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة ستغيّر شكل المنطقة، لكنها لن تقضي على الحركة، أو تقوّض حكمها.

وشدد المحللون، في حديثهم لـ "إرم نيوز"، على أن "إسرائيل لم تنجح حتى اللحظة في هدفها الرئيس من الحرب، رغم الاغتيالات الأخيرة التي طالت قيادات عسكرية وسياسية بارزة ومؤثرة في الحركة".

يأتي ذلك، رغم تأكيد قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي اقترب من مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس في غزة، وأنه في طريقه للقضاء على حكم الحركة.

قدرات حماس

تشير تحليلات إعلامية إسرائيلية إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لم يغير الوضع الإستراتيجي للحرب، وأن إسرائيل عليها إعادة صياغة أهداف الحرب والتركيز على استعادة الأسرى والوضع في الضفة الغربية، والتوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وحسب التحليلات، فإنه "بالرغم من أن اغتيال هنية إنجاز استخباري مهم؛ لكنه لا يعني أن إسرائيل أمام نقطة تحول إستراتيجية، خاصة أنها لم تنجح في إعادة الأسرى أو وضع خطة لليوم التالي للحرب".

حرب عصابات

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، سعيد زيداني، أن "الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة تحولت إلى حرب عصابات، وليس كتائب عسكرية ضد بعضها البعض"، لافتًا إلى أن "ذلك يؤكد فشل إسرائيل في هدفها المتعلق بالقضاء على الحركة وجناحها المسلح".

وقال زيداني، لـ"إرم نيوز"، إنه "بعد أشهر من القتال بين حماس وإسرائيل، واتخاذ الأخيرة سلسلة من الإجراءات العسكرية غير المسبوقة، ودخولها في عدة مراحل من الحرب، لم تنجح في القضاء على الحركة أو إنهاء قوتها العسكرية".

وأضاف: "رغم الاغتيالات الأخيرة والمواجهة المفتوحة، لم تحقق إسرائيل هذا الهدف، ولم تضع حماس على حافة الانهيار على الأقل، خاصة أنها لا تزال تفاوضها من أجل التوصل لاتفاق تهدئة وصفقة تبادل أسرى".

ولفت إلى أن "حماس لا تزال تحتفظ بجانب من قوتها العسكرية، كما أنها حتى اللحظة هي الطرف المسيطر على الحكم في قطاع غزة"، مشددًا على أنه "لا يمكن لأي مخطط بشأن اليوم التالي للحرب أن يمر من دون أن تكون الحركة طرفًا فيه".

وتابع: "ما يمكن قوله إن الحركة في حالة إرباك شديد بسبب الاغتيالات الأخيرة، وإنها تحتاج إلى بعض الوقت من أجل ترتيب صفوفها؛ إلا أن إسقاط حكمها والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة من الحرب المفتوحة في غزة".

عودة حماس

ويرى المحلل السياسي، إمطانس شحادة، أنه "رغم فقدان حماس جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية وقائدا كبيرا بحجم هنية؛ فإنها قادرة على الاستمرار والعودة بقوة على المستويين السياسي والعسكري فور وقف الحرب".

وقال شحادة، لـ"إرم نيوز"، إن "تكلفة القضاء على حماس كبيرة جدًا بالنسبة لإسرائيل، وستُدخلها في حرب مرهقة للغاية بالنسبة لها ولحلفائها، وهو الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة"، مبينًا أن "الهدف هو التوصل لاتفاق مع حماس، وليس القضاء عليها".

وأشار إلى أن "الحركة قد تكون الخيار الأمثل لتوفير الهدوء لإسرائيل على الجبهة الجنوبية، كما أن الاتفاق معها أصبح الوصفة التي يمكن أن تضمن الهدوء على الجبهة الشمالية مع لبنان"، مبينًا أن "إسرائيل ستتفق في النهاية مع حماس".

وختم قائلاً: "إسرائيل لم تنجح في الوصول للرهائن والمحتجزين بالقوة العسكرية، وهذا يعني أن كتائب حماس لا تزال قادرة على القتال والحفاظ على الورقة الوحيدة الرابحة بيد قيادات الحركة"، مشيرًا إلى أن "الحرب الدائرة في غزة ستغيّر شكل المنطقة، لكنها لن تقضي على حماس".