"الأعنف" منذ بدء التصعيد.. "حزب الله" يقصف الموساد

أعلنت ميليشيا "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ استهدف مقرًّا لـ"الموساد" الإسرائيلي قرب تل أبيب، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف منصة إطلاق الصاروخ.

وقال "حزب الله"، في بيان نقلته "رويترز"، إنه أطلق "صاروخًا ‏بالستيًّا من نوع "قادر 1" مستهدفًا مقر قيادة "الموساد" في ضواحي تل أبيب، وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".‏

وأضافت الميليشيا في بيان عبر "تيلغرام"، أنها "أطلقت الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء الـ(3:30 ت.غ) صاروخًا ‏بالستيًّا من نوع "قادر 1"، مستهدفًا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".

ولفتت إلى أن هذا الهجوم يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو هاجم منصة إطلاق الصاروخ البالستي الذي استهدف منطقة تل أبيب في وقت سابق صباح اليوم من لبنان.

وقال الجيش إن صافرات الإنذار دوَّت في تل أبيب ومناطق في وسط إسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"، بعد اعتراض صواريخ بالستية.

ونقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ فوق تل أبيب دون ورود أنباء عن أضرار أو إصابات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اليوم، وهو ثالث أيام التصعيد، كان الأعنف منذ أكتوبر.

وأشارت إلى أن صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء موجة المواجهات الحالية مع ميليشيا "حزب الله".