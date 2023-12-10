سياسيون أمريكيون: "الفيتو" وصمة عار ستُطارد أمريكا إلى الأبد

وجدد الأمير فيصل بن فرحان، في واشنطن، دعوته لوقف إطلاق النار قائلًا: "إن هناك ما يكفي من النفوذ في المجتمع الدولي، وهناك ما يكفي من النفوذ في المؤسسات القائمة للسلام والاستقرار الدوليين؛ بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحقيق هذا الهدف".

من جانبها، قالت روسيا، التي اتُهمت بارتكاب "جرائم حرب" في عدوانها على أوكرانيا، إن الولايات المتحدة "متواطئة في المذبحة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل".

في حين دعا الرئيس التركي أردوغان إلى إصلاح مجلس الأمن، متسائلًا: "هل هذه هي الحال؟" أين العدالة؟".

ولفتت الصحيفة إلى أن أشد الانتقادات "للفيتو الأمريكي" جاءت من منظمات الإغاثة الدولية. وقالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، في بيان، الجمعة الماضي: " من خلال استخدام حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار، تقف الولايات المتحدة وحدها بالإدلاء بصوتها، ضد الإنسانية. وكما إن هذا النقض يجعلها متواطئة في المذبحة في غزة".

وأكدت الصحيفة أن قرار وقف إطلاق النار، الذي كانت إسرائيل ستتجاهله بحسب ما أشار مسؤولوها، لو تم تمريره، لكان ملزمًا قانونًا، وكان من الممكن أن تؤدي انتهاكاته إلى فرض عقوبات.

ولو أيدت الولايات المتحدة القرار، لكانت أرسلت إلى إسرائيل رسالة قوية من أقوى حليف لها.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية