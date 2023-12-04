رحلة نزوح مأساوية لعائلة غزّية تنتهي بمقتل "طفلها المدلل"
لم تكن تعلم عائلة الشاب الفلسطيني باسل خليل، وهو نازح من مدينة غزة لوسط القطاع، أنها ستستيقظ على فاجعة مقتل طفلها الأصغر "جهاد"، والذي لم يكمل الثلاثة أعوام، إثر اختراق شظايا صاروخ إسرائيلي لرأسه.
العائلة التي اضطرت للنزوح لأماكن عدة قبل أن تستقر بخيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، تروي لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مقتل طفلها، وذلك إثر القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف لوسط القطاع.
وقال باسل خليل، والد الطفل، إن "وسط القطاع تعرض خلال الليلة الماضية لقصف عنيف ومكثف تركز في المناطق الفاصلة بين مدينتي دير البلح وخانيونس"، لافتاً إلى أن ذلك سبب حالة من الرعب والخوف لسكان وسط القطاع.
وأضاف خليل: "في ساعات الفجر الأولى استيقظت العائلة على صراخ الطفل والنزيف الحاد من رأسه، عقب اختراق شظايا صاروخ إسرائيلي للخيمة التي نحتمي بها، والتي وصلت للمكان من قصف إسرائيلي قريب من المستشفى".
شظايا ونزيف بالرأس
وأوضح خليل، أن "الشظايا استقرت في رأس طفله وتسببت له بنزيف حاد للغاية، وأدت لوفاته بعد دقائق من الحادثة"، متابعاً: "الحادث لم يستغرق سوى دقائق قليلة حرمتنا للأبد من طفلنا جهاد، وهو الطفل المدلل بالعائلة".
وحسب خليل، فإن "طفله وصل بالأمس من مدينة خانيونس لمستشفى شهداء الأقصى، حيث اضطرت العائلة للنزوح من غزة لوسط القطاع ثم لجنوبه ثم للوسط مرة أخرى، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر لمختلف المناطق".
وأضاف: "هربت بالعائلة من خانيونس للخيمة التي يحتمي بها جدهم بمستشفى الأقصى ظناً مني أن ذلك الأمر سيكون أكثر أماناً لهم؛ لكن بعد ساعات قليلة على وصولي للمكان فقدت أغلى أطفالي، وتحولت حياتي لجحيم"، حسب قوله.
"أطالب العالم بوقف الحرب"
ويصف خليل، معاناة عائلته قائلاً: "ما يحدث لنا هو ذات الأمر الذي يحدث لآلاف العائلات النازحة والتي تضطر يومياً لخوض حرب من أجل البقاء وتوفير الطعام والشراب، وهي الأمور التي أصبحت صعبة للغاية بجميع المناطق".
وأكمل: "حزين جداً على فراق نجلي وأطالب العالم بأسره بالعمل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم"، مضيفاً: "لقد رأينا الأمرين وأهوال الحرب بالقطاع أصعب من أن توصف"، وفق تعبيره.
وختم خليل بالقول: "أريد العودة لمنزلي والحزن بجوار ما تبقى من ألعاب وحاجيات طفلي جهاد، لا أريد أن أفقد أحدا آخر في هذه الحرب، وهذا الأمر هو مسؤولية العالم بأسره".