رحلة نزوح مأساوية لعائلة غزّية تنتهي بمقتل "طفلها المدلل"

لم تكن تعلم عائلة الشاب الفلسطيني باسل خليل، وهو نازح من مدينة غزة لوسط القطاع، أنها ستستيقظ على فاجعة مقتل طفلها الأصغر "جهاد"، والذي لم يكمل الثلاثة أعوام، إثر اختراق شظايا صاروخ إسرائيلي لرأسه.

العائلة التي اضطرت للنزوح لأماكن عدة قبل أن تستقر بخيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، تروي لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مقتل طفلها، وذلك إثر القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف لوسط القطاع.

وقال باسل خليل، والد الطفل، إن "وسط القطاع تعرض خلال الليلة الماضية لقصف عنيف ومكثف تركز في المناطق الفاصلة بين مدينتي دير البلح وخانيونس"، لافتاً إلى أن ذلك سبب حالة من الرعب والخوف لسكان وسط القطاع.

وأضاف خليل: "في ساعات الفجر الأولى استيقظت العائلة على صراخ الطفل والنزيف الحاد من رأسه، عقب اختراق شظايا صاروخ إسرائيلي للخيمة التي نحتمي بها، والتي وصلت للمكان من قصف إسرائيلي قريب من المستشفى".