قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن البحرية الإسرائيلية استكملت في الأيام القليلة الماضية اختبارًا لنظام اعتراض بعيد المدى "إل.آر.إيه.دي" بنجاح.

وأضاف، أن النظام يصد عددًا من التهديدات بما يشمل صواريخ كروز، بحسب وكالة "رويترز".

وأُجري الاختبار في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادًا لهجمات محتملة من إيران ووكلائها في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان له، "نجري تقييمًا متواصلًا للوضع ودراسة مختلف السيناريوهات والاستجابة في الجبهة الداخلية. لا توجد تعليمات جديدة وتغييرات على سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية".

وتابع، "لدينا أنظمة دفاع جوي جيدة جدًا ولدينا شركاء دوليون عززوا تواجدهم لمساعدتنا على التعامل مع التهديدات".