أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الشروع في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

وعدَّ سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة "إكس" ونقلته "الأناضول"، أن ربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية بالقدس، "مهمة وطنية".

وأشار إلى أن المستوطنة الجديدة "ناحال حاليتز" ستكون ضمن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

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وقال سموتريتش: "أنهت الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية) اليوم عملها المهني، ونشرت خطًّا أزرق جديدًا لمستوطنة ناحال حاليتز في غوش عتصيون".

وأضاف: "نشر الخط الأزرق يتيح إمكانية البدء بإجراءات إنشاء مستوطنة ناحال حاليتز"، مضيفًا أن "ربط غوش عتصيون بالقدس من خلال إنشاء مستوطنة جديدة هو لحظة تاريخية".

ولفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي "واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها بالضفة الغربية، ردًّا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًّا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.

وقال: "لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل، ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطرة، وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي، وسأواصلها قدر استطاعتي".