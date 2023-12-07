جنوب لبنان.. مقتل 3 عناصر من حزب الله ومستوطن إسرائيلي

تصاعدت حدة المواجهات على جبهة الجنوب اللبناني، بعد ظهر اليوم الخميس، بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله، حيث تعرضت سائر البلدات الحدودية للقصف والغارات الجوية، في حين هاجم حزب الله نحو 11 موقعًا إسرائيليًا.

وفيما نعى الحزب 3 من عناصره، أعلن الإعلام الإسرائيلي مقتل مستوطن على الجانب الآخر من الحدود.

واستهدفت هجمات حزب الله ثكنات "ميتات، المرج، عيتا الشعب، رميش معيان، ثكنة راميم، بياض بليدا، معيان باروخ، خلة وردة، جل العلام، الجرداح شتولا، زرعيت".