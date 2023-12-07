جنوب لبنان.. مقتل 3 عناصر من حزب الله ومستوطن إسرائيلي
تصاعدت حدة المواجهات على جبهة الجنوب اللبناني، بعد ظهر اليوم الخميس، بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله، حيث تعرضت سائر البلدات الحدودية للقصف والغارات الجوية، في حين هاجم حزب الله نحو 11 موقعًا إسرائيليًا.
وفيما نعى الحزب 3 من عناصره، أعلن الإعلام الإسرائيلي مقتل مستوطن على الجانب الآخر من الحدود.
واستهدفت هجمات حزب الله ثكنات "ميتات، المرج، عيتا الشعب، رميش معيان، ثكنة راميم، بياض بليدا، معيان باروخ، خلة وردة، جل العلام، الجرداح شتولا، زرعيت".
قابل ذلك، غارات بالمسيّرات الإسرائيلية، وقصف مدفعي وبالقنابل الفوسفورية على أطراف الخيام، وكفركلا، ودير ميماس، وبليدا، وعيتا الشعب، وراميا، ورميش، وبيت ليف، وبني حيان، وتركّز القصف في القطاع الغربي على أطراف الناقورة وحامول، واللبونة، والضهيرة، وطير حرفا، والجبّين، وشيحين.
وفي وقت سابق من اليوم، شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات على أطراف ووادي كونين، ووادي السلوقي، وأدى تناثر الزجاج إلى جرح عدد من الطلاب في أحد المعاهد في كونين.