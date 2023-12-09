ممسؤول طبي: ما يحدث في مستشفى العودة "جريمة حرب مكتملة الأركان"

تحاصر الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية مستشفى "العودة" التابع لاتحاد لجان العمل الصحي في تل الزعتر شمال غزة، وتقوم بقصف محيطه بالصواريخ والقذائف المدفعية، فضلًا عن استهداف أجزاء من المباني وإطلاق قنابل الغاز السامة.

ووفق ما يقول مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي رأفت المجدلاوي، لـ"إرم نيوز"، فإنه و"منذ بدء العملية البرية على شمال قطاع غزة، تعرض مستشفى العودة إلى عدة استهدافات عسكرية في محاولة إسرائيلية لإخراجه عن الخدمة تمامًا، فقد قامت الدبابات والآليات العسكرية بمحاصرة المستشفى من عدة محاور وقصف محيطه بشكل عنيف ومستمر، وكذلك إطلاق قنابل دخانية داخل أروقته".

وأضاف: "بالأمس قام القناصة من فوق البنايات المحيطة بالمستشفى بإطلاق النار تجاه أحد الكوادر الطبية في ساحة المستشفى، ما أدى إلى مقتله على الفور، ولم نستطع سحبه إلى داخل المستشفى إلا بعد ساعات".