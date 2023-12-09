ممسؤول طبي: ما يحدث في مستشفى العودة "جريمة حرب مكتملة الأركان"
تحاصر الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية مستشفى "العودة" التابع لاتحاد لجان العمل الصحي في تل الزعتر شمال غزة، وتقوم بقصف محيطه بالصواريخ والقذائف المدفعية، فضلًا عن استهداف أجزاء من المباني وإطلاق قنابل الغاز السامة.
ووفق ما يقول مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي رأفت المجدلاوي، لـ"إرم نيوز"، فإنه و"منذ بدء العملية البرية على شمال قطاع غزة، تعرض مستشفى العودة إلى عدة استهدافات عسكرية في محاولة إسرائيلية لإخراجه عن الخدمة تمامًا، فقد قامت الدبابات والآليات العسكرية بمحاصرة المستشفى من عدة محاور وقصف محيطه بشكل عنيف ومستمر، وكذلك إطلاق قنابل دخانية داخل أروقته".
وأضاف: "بالأمس قام القناصة من فوق البنايات المحيطة بالمستشفى بإطلاق النار تجاه أحد الكوادر الطبية في ساحة المستشفى، ما أدى إلى مقتله على الفور، ولم نستطع سحبه إلى داخل المستشفى إلا بعد ساعات".
وأشار المجدلاوي إلى أن "المستشفى يعمل بأقل الإمكانيات، إذ يعاني من نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل الأقسام، بالإضافة إلى تحريك سيارات الإسعاف، كما نعاني من نفاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين".
وبيّن المتحدث أن "مستشفى العودة لم يستلم أي مساعدة إغاثية وطبية أو وقود منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، كحال باقي مستشفيات شمال غزة، التي يمنع الجيش الإسرائيلي وصول أي مساعدات إليها في عملية إبادة جماعية لسكان المحافظة، فقد بات الجرحى يموتون داخل المستشفيات بسبب عدم القدرة على تقديم الخدمة العلاجية لعدم توفر الإمكانات الطبية".
وقال المجدلاوي: "نحن أمام جريمة حرب مكتملة الأركان، فالجرحى ينزفون في الشوارع دون القدرة على إسعافهم أو توجيه الطواقم الإسعافية إليهم؛ بسبب حصار الدبابات والآليات العسكرية للمستشفى".
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية الأممية بضرورة إنقاذ المنظومة الصحية المنهارة والضغط على إسرائيل من أجل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن إرسال فرق طبية ومستشفيات ميدانية لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى والمصابين.