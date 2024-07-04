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العالم العربي

نتنياهو يتوعد "حزب الله": من يؤذينا "دمه مهدور"

نتنياهو يتوعد "حزب الله": من يؤذينا "دمه مهدور"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
04 يوليو 2024، 7:10 م

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، بالرد على الضربات التي شنتها ميليشيا حزب الله، على المواقع العسكرية الإسرائيلية، شمالي البلاد.

وقال نتنياهو خلال زيارته، مقر عمليات سلاح الجو بوزارة الدفاع في تل أبيب، إن "من يؤذينا دمه مهدور"، في إشارة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى مقر عمليات سلاح الجو، في ظل التصعيد الجديد الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، على الواجهة الشمالية.

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مقتل قيادي في "حزب الله" بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

 وفي وقت سابق من يوم الخميس، استهدفت ميليشيا حزب الله أكثر من 10 مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود، وذلك في إطار الرد على مقتل قيادي بارز في الحزب، إثر غارة إسرائيلية، جنوبي لبنان.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، قصف مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل بمنطقة الحوش في مدينة صور، وفق وكالة "فرانس برس".

إسرائيلحزب اللهنتنياهو

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