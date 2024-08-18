أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل اثنين من قادتها في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، جراء قصف إسرائيلي.

ونعت كتائب القسام القياديين، وقالت عبر منصة تليغرام: "نزف القائدين رأفت محمود دواسي قائد القسام بمحافظة جنين، وأحمد وليد أبو عرة، الذين ارتقيا إلى العلا شهيدين مساء السبت إثر قصف جوي من طائرات الغدر الصهيونية استهدف مركبتهما داخل مدينة جنين".

وتوعدت بالرد على مقتل قادتها، من خلال العمليات النوعية التي سينفذها مقاتلوها من كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

أخبار ذات علاقة خبراء: إسرائيل تستغل حرب غزة بتنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية

بدورها، استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي" الهجوم الذي نفذته إسرائيل في جنين. وقالت عبر بيان إن "قصف سيارة في شارع مكتظ بالمدنيين بقلب جنين من قبل الاحتلال الاسرائيلي؛ إمعان في استخدام أدوات وذرائع الإبادة ذاتها التي يرتكبها في غزة ضد شعبنا الفلسطيني بالضفة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، إنه "أغار الجيش على خلية مسلحين في منطقة جنين"، دون تفاصيل أخرى.