رهينة مُفرج عنها: نتنياهو لا يعرف شيئًا عن أنفاق غزة

وصفت الرهينة الإسرائيلية السابقة لدى حركة حماس، عدينا موشيه، التي أُفرج عنها بصفقة تبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الكاذب".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن عدينا قولها: "نتنياهو لا يريد صفقة، نتنياهو كاذب، من يعرف معنى الحزن لا يتحدث بهذه الطريقة".

وأضافت الرهينة السابقة: "نتنياهو والجيش لا يعرفان أي شيء عن أنفاق حماس في غزة"، مبرزة أنها عندما أُطلِق سراحها في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني، تم استدعاؤها من قبل محققة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التي طلبت منها شرح تفاصيل الأنفاق، وكيفية تفرعها ومواقعها.

وأوضحت عدينا أن الأنفاق في قطاع غزة "متاهة ضخمة وكبيرة، وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد على إعادة الأسرى".

وأكدت أن عناصر الشاباك طلبوا منها رسم الأنفاق في غزة، فأخبرتهم موشيه أنها ليست رسامة، مما أعطاها انطباعًا أنهم لا يعرفون شيئًا عنها.

وكانت قناة "كان" الإخبارية قد ذكرت، الجمعة، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي سيغير تكتيكاته القتالية في أنفاق غزة في أعقاب مقتل الرهائن الستة.

وقالت القناة إن الجيش أصبح أكثر قلقًا بالعمل داخل الأنفاق، في ظل ارتفاع احتمالات قتل المحتجزين داخلها في حال شعور عناصر حماس بوجود الجنود الإسرائيليين في النفق.