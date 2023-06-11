مصرع 3 جنود عراقيين في هجوم مسلح

قتِل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان، وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر هجوم استهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق ليلة الأحد، كما أفاد مصدر أمني نسبه إلى تنظيم داعش.

وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته، إن الهجوم الذي نفَّذه "عناصر في تنظيم داعش" بأسلحة آلية، وقع نحو الساعة الرابعة الـ(01,00 ت غ).

ولم يتم تبني الهجوم حتى الآن.

وقال المسؤول نفسه إن "ضابطين (برتبتي) مقدم ونقيب، وجنديًّا قتلوا، وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم مسلح استهدف ثكنة عسكرية تقع في منطقة وادي النفط" التي تبعد نحو 25 كلم غرب مدينة كركوك.

وتعد محافظة كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منطقة متنازعًا عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان الواقع في شمال العراق وتتمتع بحكم ذاتي.