وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، رسالة إلى أهل لبنان، طالبهم فيها أن يتذكروا ندامة حسن نصر الله (أمين عام ميليشيا حزب الله) على المغامرة الخطيرة غير المحسوبة التي خاضها في آب 2006.

ونشر الوزير الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رسالة إلى أهل لبنان قال فيها: يا أهل لبنان، اتخذت إيران وتوابعها، وعلى رأسها حزب الله، لبنان وأهله رهائن في خدمة مصالحهم الطائفية المذهبية الضيقة".

وأضاف غالانت: "تهدف دولة إسرائيل إلى السكون والازدهار والاستقرار على الحدود الشمالية من الجانبين، وبالتالي لا تفسح بتاتًا المجال لميليشيا حزب الله لضعضعة الاستقرار على الحدود وفي المنطقة".

وتابع: "إذا استمر حزب الله في عدوانه، حاربته إسرائيل حربًا شديدة للغاية".

واختتم غالانت رسالته قائلًا: "اذكروا ندامة حسن نصر الله (أمين عام ميليشيا حزب الله) على المغامرة الخطيرة غير المحسوبة التي خاضها في آب 2006، فاعتبروا لكيلا تخوضوا مغامرة من دون روية في آب 2024.. من لعب بالنار يبشر بالدمار"، وفق تعبيره.