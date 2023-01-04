الأمن العراقي يعلن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش
أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش في محافظة السليمانية، ومحافظة صلاح الدين شمال البلاد.
وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أنه "بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية أسايش السليمانية يلقي القبض على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف البيان أن "القياديين البارزين بتنظيم "داعش" هما (ص ع ح) المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة و(ع ع ح) المرعاوي المكنى (أبو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".
في سياق متصل، ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشر، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين، جرى نصب كمين محكم في ناحية الزاب، أسفر عن إلقاء القبض على إحدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الحويجة، والمطلوبة هي مسؤولة الحسبة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد جرى تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".
وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن العراقية.
ويواصل عناصر داعش، شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.