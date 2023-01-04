الأمن العراقي يعلن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش في محافظة السليمانية، ومحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أنه "بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية أسايش السليمانية يلقي القبض على قياديين بارزين في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "القياديين البارزين بتنظيم "داعش" هما (ص ع ح) المكنى (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة قاطع الفلوجة و(ع ع ح) المرعاوي المكنى (أبو سند) مسؤول التصنيع والتطوير".