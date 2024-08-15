أعلنت وزارة الخارجية القطرية، فجر الجمعة، أن محادثات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، التي عقدت الخميس، ستستمر وتستأنف الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في بيان، إن اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة المنعقد بالدوحة مستمر، وسيستأنف اليوم الجمعة.

وأكد أن جهود الوسطاء في قطر ومصر وأمريكا مستمرة، وهم عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف الحرب وتحرير الرهائن وإدخال أكبر قدر من المساعدات.

وكانت حركة "حماس" قد أكدت، الخميس، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتضمن "انسحاباً كاملاً" للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح، عقب استئناف التفاوض في الدوحة، إن "أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملاً وانسحاباً كاملاً من غزة وإعادة النازحين".