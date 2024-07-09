ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، الثلاثاء، على التحديات التي تواجه الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، وعلى رأسها الملف النووي، واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إضافة لدعم الميليشيات التابعة لطهران، مثل "حزب الله"، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي تعصف في البلاد.

ودعت صحيفة "آرمان ملي" التابعة للتيار الإصلاحي، حكومة بزشكيان الجديدة إلى اعتماد نهج أكثر عقلانية، والتخلي عن التعنت السابق في الجلوس وجهًا لوجه مع المسؤولين الأمريكيين من أجل مصلحة البلاد والشعب، وإنهاء ضغوط العقوبات وويلاتها، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".

وبدورها، قالت صحيفة "كيهان"، الأصولية والقريبة من المرشد علي خامنئي، إن هناك طريقتين للحكم أمام بزشكيان، الأولى شبيهة بطريقة حكومة رئيسي السابقة، والثانية تشبه حكومة روحاني التي تميزت بـ"التهرب" من المسؤولية والافتراء على الآخرين، والانشغال بالصراعات والتناحر السياسي"، حسبما جاء في الصحيفة.

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وذكرت أن فوز بزشكيان كان بفضل المرشد علي خامنئي، الذي سمح له بأن يكون مرشحا بهدف التشجيع على زيادة المشاركة.

وفي مقال لحسن هاني زاده، الكاتب المقرب من خامنئي، في صحيفة "آرمان ملي"، يشدد على "ضرورة أن تستمر حكومة بزشكيان بالإنجازات التي حققتها حكومة رئيسي السابقة" المتعلقة بدعم "محور المقاومة" ومساندة هذه الجماعات.

أما صحيفة "ستاره صبح"، فتحدثت عن 10 تحديات تواجه بزشكيان، أبرزها عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قد يسببه من "إزعاج وصعوبات للأوضاع الاقتصادية في إيران"، إضافة للأزمة الاقتصادية، والأزمة الاجتماعية المتعلقة بفرض الحجاب، والموقف من حرب وشيكة بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن على الرئيس الجديد أن يواجه التحديات المتعلقة بالمعارضة في الخارج، وخاصة ما يتعلق بانتقاداتها للحكومة إذ ترى إنها "مجرد منفذ لقرارات المرشد وسياساته".

ومن جهتها، انتقدت صحيفة "فرهیختكان" الأصولية انقسام الأصوليين، والسماح للتيار الإصلاحي بالفوز بالانتخابات، وقالت: "عجزتم عن التفاوض فيما بينكم فكيف تريدون أن يصدقكم أحد بأنكم قادرون على التفاوض والحوار مع العالم؟".