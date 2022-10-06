رويترز: وفد من حماس يزور سوريا هذا الشهر لإعادة العلاقات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما، اليوم الخميس، إن وفدا من حركة حماس سيزور سوريا هذا الشهر، في خطوة تسعى فيها حماس لإعادة العلاقات، بعدما نأت بنفسها لسنوات عن دمشق، في أعقاب اندلاع الاحتجاجات عام 2011.

وقال مسؤول بارز في حماس، إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول إلى الجزائر؛ لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد مصدر ثان، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا.

لكن مصدرا فلسطينيا في سوريا نفى أن تكون هناك زيارة مخططة، بحسب رويترز.

وتدير حركة حماس القطاع منذ 2007.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الحكومة السورية.

وكانت مصادر إسرائيلية إعلامية ذكرت، مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة السورية "لن تسمح لقادة حركة حماس بالعودة إلى دمشق والإقامة فيها، على الرغم من تفاهمات بين الطرفين بشأن تحسين العلاقات التي تضررت عقب الاحتجاجات.

وأيدت قيادات حماس الاحتجاجات في سوريا، علنا، وأخلت الحركة مقرها في دمشق في 2012.

وقال مسؤولان من حماس، في يونيو/ حزيران، إن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا.