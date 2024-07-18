أفادت مصادر، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أدخل إلى الخدمة العسكرية، تقنية جديدة زودت بها طائرات مسيّرة وصواريخ تنتجها.

وأوضحت المصادر، أن تلك المسيّرات والصواريخ، سيتم استخدامها لتنفيذ عمليات الاغتيال، سواء في الداخل أو الخارج.

وذكرت المصادر أن إسرائيل زوّدت المسيّرات والصواريخ بتقنية عسكرية جديدة، يُكْشَف عن استخدامها للمرة الأولى في الحرب الحالية.

وبحسب المصادر، كانت أولى الاغتيالات التي استخدمت فيها تلك التقنية، اليوم، تصفية محمد جبارة قائد "قوة الفجر" ذراع "الجماعة الإسلامية" المسلح، في لبنان.

وقال الباحث والصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، في منشور عبر منصة "إكس": "استهدافات وتصفيات إسرائيل ناجمة عن تقنية جديدة لا يعرفها أحد. صهيونية مئة بالمئة".

من جهته، قال المحلل السياسي والصحفي ديفيد ياسين في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم، عملية اغتيال في البقاع الغربي شرق لبنان، استهدفت الإرهابي محمد جبارة، الزعيم لجماعة الفجر الإسلامية الإرهابية".

وأضاف: "بدأت إسرائيل باستخدام الطائرات الحديثة بدون طيار، والتي تستخدمها لأول مرة في الحرب"، على حد قوله.