كشف مسؤولون أمريكيون، أن جنودًا أمريكيين أُصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق، اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن ما يشتبه بأنه هجوم صاروخي استهدف قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق. وذكروا أن مصدرهم معلومات أولية يمكن أن تتغير.

وكان مصدر أمني أفاد بتعرض القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" غربي العراق لهجوم صاروخي، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان في القاعدة.

وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي داخل القاعدة، لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأمريكية داخل قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بصواريخ نوع (غراد) أُطلِقت بالقرب من مدينة حديثة".