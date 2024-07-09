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العالم العربي

غارة إسرائيلية تستهدف موقعاً في بني ياس السورية

غارة إسرائيلية تستهدف موقعاً في بني ياس السورية
غارات سابقة على سورياالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 1:41 ص

قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، إن غارة إسرائيلية استهدفت إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط المدينة".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجارين عنيفين في منطقة "بني ياس" على الساحل السوري.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد، في تصريح له، إن "هناك تواجداً للإيرانيين في المنطقة، ولا نستطيع أن نؤكد أنهما ناجمان عن هجوم إسرائيلي من عدمه".

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الغارة استهدفت منظومات دفاع جوي للميليشيات الإيرانية في منطقة "عرب الملك" على الشريط الساحلي لمدينة بانياس.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية في سوريا. 

 

سورياإيرانإسرائيلانفجارات

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