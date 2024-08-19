أوصى النائب العام في إسرائيل، عميت أيسمان، بفتح ملف تحقيق جنائي ضد المطرب الإسرائيلي، إيال غولان، بشبهة "التحريض على العنف ضد سكان غزة"، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وبعد أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، دعا غولان إلى "محو غزة" وقال "لا تتركوا إنسانا واحدا هناك"، على حد تعبيره.

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ويتوقف قرار فتح تحقيق ضد غولان على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.

وفي بداية شهر تموز/ يوليو، أوصى المدعي العام الإسرائيلي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، لنفس "شبهة التحريض"، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.

وأكد النائب العام في إسرائيل أن "كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع".

وقد تعرضت هاتان التوصيتان اللتان تقدم بهما النائب العام لفتح التحقيقات، ضد غولان وبن غفير، لانتقادات شديدة داخل وزارة العدل الإسرائيلية، حسبما ذكرت "كان".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس المصنفة إرهابية في أميركا، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.