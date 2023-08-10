اليمن.. مساعٍ إقليمية ودولية لاستئناف العملية السياسية بين الشرعية والحوثيين

استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندوبرغ، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التحركات الأخيرة، والاتصالات التي يجريها مكتبه على المستويين الإقليمي والدولي، لاستئناف العملية السياسية، بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده العليمي، أمس الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندوبرغ، شارك فيه كذلك كل من عضوي المجلس الرئاسي سلطان العرادة وعبدالله العليمي.

وذكّر العليمي، خلال اللقاء، الذي تطرق لمناقشة العديد من القضايا والملفات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، بالمبادرات الحكومية الرامية "لتحقيق السلام الشامل والعادل".

من جهتها، أوردت القنوات الإعلامية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، جانباً من تفاصيل اللقاء، حيث قالت إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات تحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية جامعة، يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة".