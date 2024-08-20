أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر يوم الاثنين، اغتيال مسؤول بارز في وحدة القذائف الصاروخية والصواريخ التابعة لتنظيم "حزب الله"، في غارة على جنوب لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "قطعة جوية تابعة لسلاح الجو أغارت على منطقة دير قانون بجنوب لبنان، وقضت على المدعو حسين علي حسين".

وأضاف أدرعي أن القتيل "مخرب بارز في وحدة القذائف الصاروخية والصواريخ في منطقة يارين التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية"، حسب تعبيره.

وكشف أن مقاتلة إسرائيلية استهدفت، في وقت سابق، مبنى عسكري عمل به أفراد من "حزب الله" في منطقة "الطيبة" بجنوب لبنان.

وكان ناشطون قد أكدوا أن لبنانياً قتل إثر غارة استهدفت سيارته بالقرب من مفترق "دير قانون - رأس العين" في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت لاحق، نعى تنظيم "حزب الله" القتيل، وقال إن اسمه "حسين علي حسين سليمان (ملاك) مواليد عام 1988 من بلدة "طربيخا" ومن سكان بلدة "دير قانون" في جنوب لبنان.