هافنغتون بوست: ترامب يستخدم مجددا كلمة "فلسطيني" لإهانة خصومه

للمرة الثانية في أسبوع، استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب كلمة فلسطيني كـ"إهانة"، لوصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي سبق أن انتقد الحكومة الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في فرجينيا، إن شومر اليهودي أصبح الآن "فلسطينياً"، مضيفا:"لقد عرفته دائمًا، عرفته منذ وقت طويل. أنا من نيويورك، وأعرف شومر. لقد أصبح فلسطينياً. وهو فلسطيني الآن.. تهانينا. لأن لديهم بضعة أصوات انتخابية إضافية أو شيء من هذا القبيل، لم يفهم أحد الأمر تمامًا"، بحسب موقع "هافنغتون بوست".

وكان شومر انتقد طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب المستمرة في غزة، حيث قُتل حوالي 38 ألف شخص وسط هجوم إسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار، دعا السيناتور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنحي.

وكان ترامب قال في مناظرة مع الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه "أصبح مثل الفلسطيني".

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وقال ترامب خلال المناظرة: "في الواقع، إسرائيل هي التي تريد الاستمرار، ويجب أن تتركهم ينهون المهمة. بايدن لا يريد أن يفعل ذلك. لقد أصبح مثل الفلسطيني. لكنهم لا يحبونه؛ لأنه فلسطيني سيئ للغاية. وهو ضعيف".

ولم يتابع مذيعا شبكة "سي إن إن"، جيك تابر ودانا باش، مع ترامب بشأن تعليقاته هذه.

واحتج طلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد ضد تصرفات إسرائيل في غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب تعهد بسحق تلك الاحتجاجات إذا أصبح رئيسا.

وبحسب ما ورد قال ترامب للمانحين في شهر مايو/ أيار: "الشيء الوحيد الذي سأفعله هو أن أي طالب يحتج، سأقوم بطرده خارج البلاد. كما تعلمون، هناك الكثير من الطلاب الأجانب. وبمجرد أن يسمعوا ذلك، سوف يتصرفون بشكل جيد".