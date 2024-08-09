أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن "غارة بمسيّرة شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح على بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين".

ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ بعد منتصف الليل، طلعات جوية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق الفاصل، وأطلق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

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