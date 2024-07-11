غزة.. الجيش الأمريكي يفشل بإعادة تثبيت الرصيف العائم

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن أفرادًا من الجيش الأمريكي حاولوا إعادة تثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة، أمس الأربعاء، لكنهم فشلوا بسبب مشاكل فنية، وأخرى تتعلق بالطقس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون "بات رايدر"، في بيان، إن الجنود الأمريكيين لم يدخلوا غزة في أي وقت من الأوقات.

وأضاف وفق "رويترز" أن العمليات على الرصيف ستتوقف قريبًا، وأن الهدف منه كان، على الدوام، توفير حلول مؤقتة.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الآن الـ14" العبرية، أن الرصيف البحري العائم الذي شيّده الجيش الأمريكي على سواحل غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، سيُركَّب، اليوم، مجددًا، لأيام فقط، قبل أن يُفكَّك نهائيًّا.

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ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، قولها، إن إعادة تركيب الرصيف العائم ستُنفَّذ، اليوم، لكنه لن يعمل سوى بضعة أيام فقط قبل إزالته نهائيًّا.

ووفق القناة، يهدف تركيب الرصيف، اليوم، لإدخال كل المساعدات الإنسانية التي تكدست في قبرص، على أن تُوجَّه إلى المنطقة الآمنة في غزة، والمخصصة لتجميع المساعدات وتوزيعها، ومن ثم سيُفكَّك الرصيف، وستغادر القوات الأمريكية المسؤولة عنه.