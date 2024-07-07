أردوغان: قد ندعو الأسد لزيارة تركيا "في أي وقت"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه قد يدعو نظيره السوري بشار الأسد إلى تركيا "في أي وقت"، في مؤشر على تحسن العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد قطيعة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وقال أردوغان لصحفيين في الطائرة التي أقلته من برلين؛ حيث شاهد مباراة تركيا وهولندا في إطار كأس أوروبا لكرة القدم: "قد نوجه دعوة (إلى الأسد) في أي وقت"، مضيفا: "نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى النقطة نفسها التي كانت عليها في الماضي".

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جاء ذلك بعد يومين من تصريحات لأردوغان قال فيها إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من كازاخستان؛ حيث التقى الرئيس الروسي: "قد ندعو بوتين ومعه بشار الأسد، إذا تمكن بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة".

وقطعت تركيا العلاقات مع سوريا مع بدء الحرب في سوريا عام 2011، ودعمت معارضين للحكومة السورية.