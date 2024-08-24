قتل القيادي البارز في تنظيم "حراس الدين" أبو عبد الرحمن المكي، بقصف أمريكي استهدف جنوب إدلب في الشمال السوري، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.

وجرى اغتيال المكي -الذي يشغل منصب "قائد المجلس الشرعي" في التنظيم المرتبط بالقاعدة، عبر طائرة أمريكية مسيّرة، وكان يستقل دراجة نارية، على الطريق الواصل بين بلدتي أحسم والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه قبل نحو 3 سنوات نجا المكي من محاولة اغتيال من طائرة تابعة للتحالف الدولي، راح ضحيتها مرافقه الشخصي مصعب كنعان أبو عمير.

وشغل أبو عبد الرحمن منصب قائد المجلس الشرعي في تنظيم "حراس الدين"، وقبل ذلك كان عضواً في مجلس الشورى للتنظيم نفسه، وشغل أيضا منصب قائد لفصيل "جند الملاحم" خلال الفترة الواقعة بين عامي 2016، و2017، قبل أن يغير اسمه لفصيل "حراس الدين"، ويعلن تبعيته لتنظيم القاعدة، عقب إعلان "جبهة النصرة" انفصالها عن القاعدة عام 2016.

وفي مطلع عام 2020 اعتقلت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً)، المكي بعد مداهمة منزله في مدينة جسر الشعور، إثر الاشتباكات التي دارت بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين" مع عدد كبير من قيادات التنظيم ليبقى في سجونها نحو عامين قبل أن يفرج عنه.

وكان المكي من أبرز قيادات "جبهة النصرة" في أوائل تشكيلها، وشغل فيها عدة مناصب قيادية بدأت بمسؤول قاطع الملاحم، ثم أصبح قاضياً في محكمة "معرة النعمان" التابعة للجبهة، قبل أن يعلن انشقاقه عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في 11 أبريل/نيسان لعام 2023 قائد "حراس الدين" سامي محمود العريدي على "قائمة الإرهابيين الدوليين"، نظراً لدوره القيادي في جماعة حراس الدين، حسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية.