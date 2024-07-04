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العالم العربي

متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب: "كفى لحكومة الدمار" (فيديو)

متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب: "كفى لحكومة الدمار" (فيديو)
احتجاجات إسرائيلية للمطالبة بوقف الحربالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
04 يوليو 2024، 8:00 ص

أغلق معارضون للحكومة الإسرائيلية، الخميس، طريقا سريعا قرب تل أبيب في تظاهرة مطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها: "كفى لحكومة الدمار"، بحسب "الأناضول".

وأظهرت مقاطع فيديو من الطريق السريع "أيالون"، المتظاهرين وهم يرفعون لافتة كبيرة كتب عليها "كفى لحكومة الدمار" لإغلاق الطريق.

ورفع المتظاهرون أعلاما إسرائيلية ومنعوا السيارات من التقدم في وقت الذروة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو مناوشات بين متظاهرين وأحد الإسرائيليين بعد منع السيارات من التقدم، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وكان معارضون للحكومة الإسرائيلية صعّدوا في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

ومن جهتها أعلنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أنها أخلت المتظاهرين من الشارع وأعادت حركة المرور.

وأشارت إلى أنها أصدرت بلاغات بحق اثنين من المتظاهرين "لقيامهما بعرقلة المرور".

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