نزال: لا تعديلات جوهرية على مقترح الهدنة ووقف الحرب شرط أساسي

أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الخميس، عدم وجود تعديلات جوهرية على مقترح التهدئة في غزة، لافتاً إلى وجود "صياغات مرنة" بين أيدي الوسطاء.

وفضل نزال عدم الكشف عن أي تفاصيل حول المقترح، مشدداً في الوقت ذاته على أن وقف إطلاق النار الدائم شرط أساسي للتوصل لاتفاق مع إسرائيل.

ولفت نزال، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأسباب شخصية، ويشترط إلقاء الحركة للسلاح.

وقال إن الوسطاء تواصلوا مع حماس لدفع المفاوضات، وأن ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية غير الرسمية تشير لارتياح بشأن رد الحركة الأخير.

وأوضح نزال أن الفصائل فوضت الحركة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن غزة، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب توافقا وطنيا لإدارة قطاع غزة.

ونوه إلى أن حركة حماس بعد الحرب أمام خيارين إما سلطة مدنية تشارك بها أو الدعوة لانتخابات.