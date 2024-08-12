أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل جندي في صفوفه، خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة؛ ما يرفع العدد الإجمالي لعدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر إلى 690.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.

وبعد 10 أشهر على اندلاع الحرب، لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه حركة حماس في قطاع غزة، لا سيما في مناطق سبق أن أعلن سيطرته عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض معارك "على الأرض، وفي الأنفاق" في منطقة خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة المدمر، حيث نفذ ضربات جوية على "أكثر من 30 هدفاً لحماس". وكان دعا السكان الخميس إلى إخلاء الأحياء الشرقية من هذه المدينة. وسلك المدنيون بأعداد كبيرة مرة جديدة طريق النزوح بالسيارات أو مكدسين في عربات مع الفرش والأمتعة.