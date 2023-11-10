ميليشيا الحوثي تعلن إطلاق دفعة صاروخية جديدة باتجاه إيلات

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إطلاق دُفعة صاروخية جديدة، باتجاه إسرائيل.

وقال سريع، في خطاب متلفز: "أطلقت قواتنا المسلحة، دُفعة من الصواريخ الباليستية، على أهداف مختلفة وحساسة، تابعة للكيان الإسرائيلي، منها أهداف عسكرية، وذلك جنوبًا في مدينة (إيلات)".

وأشار سريع، إلى أن "الهجوم الصاروخي، حقق أهدافه بنجاح، نجم عنه تحقيق إصابات مباشرة، للأهداف المحددة، رغم تكتم العدو على ذلك".

وأضاف، بأنهم مستمرون في تنفيذ عملياتهم العسكرية، إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وذلك نُصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، بحسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن طائرة مسيَّرة أصابت مبنى في إيلات وأحدثت به أضرارًا دون وقوع أي إصابات، فيما لم يتم تحديد مكان انطلاق الطائرة.