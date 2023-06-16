دارفور على شفا "كارثة إنسانية" جديدة
يعيش سكان إقليم دارفور كابوساً بسبب الحرب في السودان، التي دخلت شهرها الثالث، ما قد يعني كارثة إنسانية جديدة.
واعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الخميس، أن "دارفور يتجه سريعاً نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة".
وشهد هذا الإقليم، في بداية الألفية الثالثة، حرباً خلّفت نحو 300 ألف قتيل، وأجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف غريفيث: "في وقت يدخل النزاع في السودان شهره الثالث، يستمر الوضع الإنساني في أنحاء البلاد في التدهور"، مشيرا إلى 1,7 مليون نازح ونصف مليون لاجىء، ونهب مخزون المساعدات الإنسانية، ومئات القتلى، بسبب المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو.
وتدارك: "لكنني قلق بشكل خاص بشأن الوضع في دارفور، حيث يعيش السكان كابوسا.. رضّع يموتون في المستشفيات حيث يتلقون العلاج، وأطفال وأمهات يعانون سوء تغذية خطيراً، وإحراق مخيمات لاجئين، واغتصاب فتيات، وإغلاق مدارس..".
وقال غريفيث إن "العنف الطائفي ينتشر مهدداً بأن يشعل مجدداً التوترات العرقية التي أججت النزاع الدامي قبل عشرين عاماً".
ورأى أن "المعلومات المتصلة بجرائم قتل عرقية لمئات الأشخاص في مدينة الجنينة المحاصرة (غرب دارفور)، رغم أنها غير مؤكدة، ينبغي أن تحض وحدها العالم على التحرك".