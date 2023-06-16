دارفور على شفا "كارثة إنسانية" جديدة

يعيش سكان إقليم دارفور كابوساً بسبب الحرب في السودان، التي دخلت شهرها الثالث، ما قد يعني كارثة إنسانية جديدة.

واعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الخميس، أن "دارفور يتجه سريعاً نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة".