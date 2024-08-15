نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري "رفيع المستوى" أن الخلافات بين أطراف التفاوض بشأن هدنة غزة "ما زالت كبيرة".

وقال المصدر إن الوفد الأمني المصري يبذل "جهوداً مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف".

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الدوحة ستستمر ليوم آخر، "وسط محاولات تقريب وجهات النظر".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن "مسؤول مطلع" على المفاوضات أن المحادثات مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يستأنف جميع المشاركين الاجتماع غدا الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، وجود ما وصفته بـ"الاتفاق على الخطوط العريضة" في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الخارجية الأمريكية قولها إن "هناك اتفاقا على الخطوط العريضة لما حدده الرئيس جو بايدن في مايو/أيار، وفجوات تخص التفاصيل والتنفيذ تحتاج إلى معالجة".