ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي تأكد من مقتل القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، خلال غارة استهدفته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن كان مصيره مجهولًا.

وقالت القناة إن "الجيش الإسرائيلي تأكد أن الضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم قريبًا".

واستهدف الجيش الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل نحو أسبوع، خلال استهدافه محمد الضيف، ومسؤول لواء خان يونس في كتائب القسام رافع سلامة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، وقتها، إن نحو 90 فلسطينيًا قتلوا خلال الهجوم، في حين أصيب مئات آخرون بجروح مختلفة.

وأكدت إسرائيل مقتل سلامة خلال الغارة، في حين أشارت إلى أن مصير الضيف الذي كان بجواره لا يزال مجهولًا، قبل أن تعلن في وقت لاحق أن هناك مؤشرات متزايدة على أنه لقي مصرعه.

وتلتزم حركة حماس، الصمت إزاء مصير قادتها العسكريين الذين تعلن إسرائيل اغتيالهم، لكنها سارعت على لسان أكثر من مسؤول في الحركة إلى تأكيد أن الضيف بخير.

ومحمد دياب إبراهيم المصري (59 عامًا) الشهير بـ"محمد الضيف" هو صاحب أطول فترة ملاحقة بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، وأكثر من نجا من محاولات اغتيال مباشرة، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أنه نجا من 7 محاولات اغتيال على الأقل.

وتبرز مجموعة من الأسماء في خلافة الضيف - في حال تأكيد مقتله - من بينها محمد السنوار، وهو شقيق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وعز الدين الحداد، أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحماس، وأصبح مسؤولاً عن لواءيْ مدينة غزة وشمالي قطاع غزة، بعد اغتيال مسؤول لواء الشمال أحمد الغندور.