أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني، مما أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا، دون أنباء عن عدد القتلى.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، حذرت طهران من خطر زيادة التوتر وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة نتيجة "المغامرات الإسرائيلية الخطيرة".

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وقالت إن الهدوء لن يعود إلى المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، لا سيما قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل وداعميها خصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات في اليمن.

وأردفت أن "الشعب اليمني يدفع ثمن دعمه المشرف لغزة"، مشددة على أن الهجوم على الحديدة يثبت "الطبيعة العدوانية لإسرائيل" على حد تعبير البيان.

وشاركت حوالي 20 مقاتلة إسرائيلية مساء السبت في سلسلة غارات استهدفت منشآت تكرير ومخازن للوقود في ميناء الحديدة، إضافة إلى موقع رئيس لتوليد وتوزيع الكهرباء ومكاتب تابعة لشركة النفط.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن استهداف محافظة الحديدة غرب اليمن هو "رد مباشر" على هجوم المسيرة الحوثية على تل أبيب قبل أيام، معتبرا هذا الاستهداف "رسالة لأعداء" إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ الهجوم على الحديدة "جاء كرد مباشر" على هجوم المسيرة الحوثية الذي استهدف تل أبيب، فجر الجمعة.

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي "أصاب في هذه العملية (الهجوم على الحديدة) أهدافا على بعد 1800 كيلومتر من حدودنا".

واعتبر هذا الهجوم "رسالة" للأعداء بأنه "لا يوجد مكان لن تصل إليه الذراع الطويلة لإسرائيل".

ولفت إلى أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) قبل شن الهجمات على الحديدة.

وقال إن ميناء الحديدة، الذي طالته الهجمات، "ليس ميناء بريئا، وإنما تم استخدامه لأغراض عسكرية، وكان يستخدم كمدخل للأسلحة الفتاكة التي تزود بها إيران الحوثيين".