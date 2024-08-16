أبلغ مسؤولون عسكريون كبار، القيادة السياسية في إسرائيل بأن العمليات العسكرية في قطاع غزة انتهت، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وقال المسؤولون إن "القتال في غزة انتهى ويمكن لإسرائيل العودة والدخول مرة أخرى إلى القطاع عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة، ولكن بشكل عام انتهى نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة".

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وبحسب الهيئة، فقد "أخبر الجيش الإسرائيلي، صناع القرار أن لواء رفح التابع لحماس قد تم تفكيكه وأصبح غير موجود تقريبًا"، وذلك خلال مناقشات تقييم الوضع الأمني مؤخراً.

وقالت المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي إن "هذا هو الوقت المناسب لبدء صفقة الرهائن، بعد أن تم حل معظم الوحدات القتالية التابعة لحماس".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح واسعة لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين يتوغل في مدينة خان يونس المجاورة، كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في شمال القطاع إخلاء منازلهم.