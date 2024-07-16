العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرتين مسيرتين

استهدفت طائرتان مسيرتان، الثلاثاء، قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غرب البلاد، وفق ما ذكر مصدر أمني من داخل القاعدة لـ"إرم نيوز".

وقال المصدر إن "طائرتين انتحاريتين سقطتا في محيط القاعدة بعد تعرض الدفاعات الأمريكية لها"، منوها إلى أنه "لم يعرف مصدر مطلق الطائرتين".

وكانت الفصائل المسلحة العراقية، أعلنت قبل اكثر من اربعة اشهر وقف عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق.

في السياق، قال مصدران عسكريان عراقيان لـ"رويترز" إن "طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا اليوم الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق"، مضيفان أنه "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

وأفاد مسؤول عسكري عراقي بأن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة".

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية".

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية في العراق منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت ميليشيات متحالفة مع إيران هجماتها على القوات الأمريكية.

وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير/كانون الثاني محادثات لإعادة تقييم انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق الذي تشكل في 2014 للمساعدة في قتال تنظيم "داعش"، بعد أن اجتاح التنظيم المتشدد أجزاء كبيرة من البلاد.