خبير: تفجيرات لبنان قرار "في غير أوانه"

رأى محلل سياسي أن إسرائيل "استعجلت" في قرار تفجير أجهزة الاتصال التابعة لميليشيا حزب الله، وأن هذه القوة جاءت "في غير أوانها".

وقال وسام حبيب لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن إسرائيل "خرقت قواعد الاشتباك قبل أوان حلول المواجهة الكبرى".

ورأى أن "استعجال" إسرائيل يعكس أمرين، أولهما "أن ثمة تخبطًا متزايدًا على الجبهة السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بسبب الفشل الذريع في تحقيق الأهداف المعلنة في غزة، دفع نتنياهو إلى محاولة يائسة لإخماد صدى هذا الفشل بعيدًا نحو جبهات أخرى".

وأضاف حبيب أن الأمر الثاني هو أن "فشل قدرة إسرائيل على فتح هذه الجبهة الجديدة في جنوب لبنان دفعها للاكتفاء بما تراه عقابًا إجراميًا يهدئ الضغط السياسي الذي يشكله المستوطنون الفارّون من الشمال".

وبحسب المحلل السياسي، فإن "الاستعصاء في جبهة الجنوب حتّم على إسرائيل استخدام ورقة في غير أوانها، وهو ما أفرغ العملية من مضامينها".

وذكر كذلك أنه من المتوقع أيضا أن إسرائيل دفعت بهذه الورقة مبكراً، لأن أفرادًا من "حزب الله" اكتشفوا اختراقًا سيبرانيًا لأجهزة الاتصال.

وأشار إلى وصف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي قالت إن هذا "إنجاز لا يندرج في التكتيك أو الاستراتيجيا، وهو فقط أظهر أن إسرائيل دولة منبوذة ومشوهة ودموية".

واعتبر حبيب أن من "التسخيف" إظهار أن اتصالات تشكيل عسكري ضخم كـ"حزب الله" تقتصر على تلك الأجهزة.

وأشار إلى أن لدى "حزب الله" شبكة اتصالات أرضية في لبنان يتواصل من خلالها.

وخلص حبيب إلى القول إن إسرائيل "خسرت مفاعيل هذا الهجوم السيبراني.. واستخدمته في غير أوانه".

وأكد أن إسرائيل فوتت فرصة استخدام ذلك في المواجهة الكبرى، وأن "الدولة اللبنانية وجسم الحزب سيقومان بمراجعة عميقة لمسار الأحداث في المنطقة".